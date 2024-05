Eli Simic über das Reisen als Alleinerziehende

Liebe Eli, brauchst du Ferien von den Ferien?

Das wäre tatsächlich ein schöner Luxus. Mia wird jetzt dann bald sechs Jahre alt. Sie ist nun in einem Alter, in dem ein riesiger Sandstrand nicht mehr reicht, um sich stundenlang zu beschäftigen. Dieses Mal war Dauerbeschallung angesagt. Sie wollte alles mit mir zusammen machen und hat mich völlig eingenommen. In einem schnellen Tempo wollte sie in den Pool, dann ein Glacé essen, dann spielen, dann Dinge anschauen. So ging das den ganzen Tag. Von dem Buch, das ich mitgenommen habe, konnte ich gerade mal die ersten 15 Seiten lesen.