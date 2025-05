Er glättet alles –ausser Lachfalten

Edelweisshemden sind inzwischen zum Markenzeichen von Valerie Mirindi Kabika (29) geworden. Und das kam so: Anfang Jahr hat der Stand-up-Comedian beim SRF-«Talent Act» auf der Bühne des Kleintheaters Luzern einen Auftritt – gemeinsam mit drei weiteren Nachwuchstalenten. Der Event gilt in der Schweizer Comedy-Szene als Sprungbrett – und Mirindi hofft, dass er es auf die ganz grossen Bühnen schafft. Für den Auftritt in Luzern fehlte ihm ein passendes Outfit. Als er zufällig durch einen Landi-Laden streift, sieht er die blauen und grauen Edelweisshemden. «Ich wusste, dass man die traditionell am Sonntag trägt, und dachte mir, das könnte noch passen und mir bei meinem bevorstehenden Auftritt vielleicht beim Publikum ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einbringen.»