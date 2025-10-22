«Er ist ein brillanter Vater und fantastischer Grossvater»

Diesen Familienzusammenhalt scheint es auch weiterhin zu geben. Inzwischen ist Prinz Andrew vierfacher Grossvater. 2023 kam Ernest, das zweite Kind von Prinzessin Eugenie zur Welt. Im Januar 2025 wurde Athena geboren, das zweite Kind von Prinzessin Beatrice. Und zumindest Prinzessin Beatrice wurde diese Woche bereits wieder gesichtet, wie sie ihre Eltern besuchte – das berichtete die «Daily Mail». Auch wenn man sich wohl kaum vorstellen kann, was es für sie und ihre Schwester bedeutet, zu hören, dass ihr Vater beschuldigt wird, Sex mit Mädchen gehabt zu haben, die nur unwesentlich älter waren als sie selbst zu dem Zeitpunkt. Aber Familie bleibt auch in schweren Zeiten Familie.