«Er ist ein brillanter Vater und fantastischer Grossvater»

Prinz Andrew (65) wird zukünftig nicht mehr als Herzog von York in Erscheinung treten. Schon länger hat sich der Bruder von König Charles (76) mehrheitlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Freundschaft zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und die Anschuldigungen von Virginia Giuffre (†41), sie als Minderjährige missbraucht zu haben, wurden dem 65-Jährigen zum Verhängnis. Nun bleibt ihm noch der Titel eines Prinzen. Und die Rollen als Vater und Grossvater.
Zwei Töchter hat Prinz Andrew mit Sarah Ferguson (66): Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35). Das Paar war ab 1986 bis 1996 verheiratet. Aber auch nach der Scheidung pflegen Prinz Andrew und Sarah Ferguson ein gutes Verhältnis – zusammengeschweisst auch durch ihre Rolle als Eltern.
«Wir haben die gemeinsame Erziehung sehr gut hinbekommen, deshalb sind die Mädchen so gefestigt und stehen mit beiden Beinen auf dem Boden», sagte Sarah Ferguson vor einigen Jahren gemäss dem «Hello!»-Magazin in der TV-Sendung «Lorraine». Auch meinte sie, Prinz Andrew sei ein durch und durch guter und sanfter Mann und «ein wirklich guter Vater». Und auch Prinzessin Beatrice bezeichnete ihn gemäss «The Standard» einst in einem TV-Interview als «bester Single-Dad».
So ist Prinz Andrew als Grossvater
Weniger bekannt ist, wie Prinz Andrew als Grossvater ist. Das könnte der Tatsache geschuldet sein, dass er 2021 zum ersten Mal Grossvater wurde – also nach Bekanntwerden der Anschuldigungen und nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit. Sarah Ferguson scheute sich trotzdem nicht, sich öffentlich über ihren Ex-Mann zu äussern, und meinte 2021 im italienischen Fernsehen: «Ich stehe hundertprozentig hinter Andrew. Er ist so ein freundlicher, grossartiger Mann, er ist ein brillanter Vater und jetzt ein fantastischer Grossvater.»
In jenem Jahr kamen mit August Brooksbank – dem ersten Kind von Prinzessin Eugenie – und Sienna Mapelli Mozzi – dem ersten Kind von Prinzessin Beatrice – gleich zwei Enkelkinder zur Welt. Jetzt als Grossvater sei er wirklich gut, meinte Sarah Ferguson damals gemäss «Hello!». «Er kann stundenlang über Fussball und all diese Dinge reden», verriet sie. «Es ist eine Freude, ihn als Grossvater zu sehen.» Auch betonte sie im gleichen Gespräch, dass sie Familienzusammenhalt für sehr wichtig halte – «Kommunikation, Kompromissbereitschaft und Mitgefühl. Das sind die drei wesentliche Dinge».
Diesen Familienzusammenhalt scheint es auch weiterhin zu geben. Inzwischen ist Prinz Andrew vierfacher Grossvater. 2023 kam Ernest, das zweite Kind von Prinzessin Eugenie zur Welt. Im Januar 2025 wurde Athena geboren, das zweite Kind von Prinzessin Beatrice. Und zumindest Prinzessin Beatrice wurde diese Woche bereits wieder gesichtet, wie sie ihre Eltern besuchte – das berichtete die «Daily Mail». Auch wenn man sich wohl kaum vorstellen kann, was es für sie und ihre Schwester bedeutet, zu hören, dass ihr Vater beschuldigt wird, Sex mit Mädchen gehabt zu haben, die nur unwesentlich älter waren als sie selbst zu dem Zeitpunkt. Aber Familie bleibt auch in schweren Zeiten Familie.