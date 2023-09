Ein Weg, den so ähnlich übrigens auch Prinzessin Estelle und Prinz Oscar von Schweden bereits gegangen sind. So war die Jubiläumsvorstellung am Donnerstag keinesfalls ihre erste Opernerfahrung. Bereits im letzten Dezember waren sie zusammen mit Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) zu Besuch im Königlichen Opernhaus in Stockholm.