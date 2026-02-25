Eugenie und Beatrice sind (fast) normale berufstätige Mütter

Ähnlich hält es Prinzessin Eugenie: Auch sie hat zwei gemeinsame Kinder mit ihrem Mann Jack Brooksbank: Der erste Sohn August (4) kam 2021 zur Welt, der zweite Sohn Ernest (2) im Jahr 2023. Anders als ihre ältere Schwester hat Prinzessin Eugenie zwar selbst einen Instagram-Account. Ihre Kinder aber zeigt sie anders als noch vor einiger Zeit höchstens einmal von der Seite – Frontalaufnahmen der Kinder finden sich inzwischen kaum mehr.