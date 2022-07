In den Frühlingsferien hat Eva Mendes (48) ihren Partner Ryan Gosling (41) am Set des mit Spannung erwarteten Kitsch-Action-Films «Barbie» in London besucht. Mit dabei hatte sie die beiden Töchter Esmeralda (9) und Amada (7). «Als wir in London waren, besuchten wir ein Musical ums andere, wir profitierten davon, wieder ins Theater zu können, besuchten alle möglichen Museen, haben uns sogar Windsor Castle angeschaut – ich habe so viele Ausflugstipps erhalten, und wir haben viel unternommen», sagte die Schauspielerin gegenüber dem «Independent». Das hat die Familie sehr genossen – aber mit dem Konsum-Programm ist nun vorerst Schluss.