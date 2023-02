Stéphanie Berger leidet unter massivem Schlafmangel

Der Schlafmangel geht nicht spurlos an Berger vorbei. So offenbart die Zweifach-Mama, dass sie gelernt hat, dass es okay ist, an die eigenen Belastungsgrenzen zu kommen und es nicht immer nur toll zu finden. «Es gibt Tage da bin ich so müde, dass ich nur gegen mich selber kämpfe», schreibt Berger.