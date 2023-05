Darum hat Max Heinzer keinen Vaterschaftsurlaub

Herausfordernd ist sicher auch, dass Heinzer, der im Familienalltag gerne präsent ist, sich in den ersten zwei Wochen mit dem Neugeborenen keinen Vaterschaftsurlaub leisten konnte. Schon wenige Tage nach Lous Geburt reiste er in die Türkei, wo er am vergangenen Wochenende am Weltcup-Tournier in Istanbul teilnahm.