Fergie rührt mit ihren Worten zu den Liebsten die Herzen

Offenbar hat die Herzogin von York sich in der Erziehung ihrer Töchter an die magischen drei Cs gehalten. Communication, Compromise und Compassion, was zu Deutsch so viel bedeutet wie: Kommunikation, Kompromiss und Mitgefühl. Es freue sie, dass ihre drei Töchter sich diese drei Kernpunkte ihrer Wertehaltung zu Herzen nehmen. «Ihr seid resilient, ruhig und so freundlich. Euer Mitgefühl und die Art, wie ihr das Leben versteht, bereitet mir mehr Freude, als ich in Worten ausdrücken könnte. Ich macht mich zutiefst stolz.»