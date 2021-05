Bereits kurz nach ihrer Hochzeit wurde Prinzessin Beatrice vergangenen Herbst in einem Babyladen beim Shopping beobachtet. Damals hat sie bei «The White Company» wohl für ihre Schwester, Prinzessin Eugenie, ein Geschenk besorgt, deren Baby August im Februar zur Welt kam. Klar ist jedoch: Beatrice scheint ein Faible für kuschelige Babymode zu haben. Das Geschäft bietet modische Kleidung für Neugeborene und ältere Kinder aus weichen Materialien und in edlen Looks an. Beatrices Baby darf sich auf einen Kleiderschrank voller bequemer Strampler freuen.