Fiona Erdmann empfindet erneute Schwangerschaft als «Höllenritt»

Die Angst, so einen Verlust noch einmal erleben zu müssen, habe die aktuelle Schwangerschaft zu einem «Höllenritt» gemacht. Zwar gehe es ihr blendend. Körperlich habe sie ausser einer ausgeprägten Müdigkeit keine Komplikationen erlebt – «es war bislang eine brillante Schwangerschaft» – jedoch hätten die ersten Monate die werdende Mutter psychisch extrem herausgefordert. Zwar habe sie die Fehlgeburt, die mehr als ein halbes Jahr zurückliegt, mittlerweile verarbeitet. Dennoch wühle die neue Schwangerschaft alte Emotionen wieder auf. An Tagen, an denen sie ihr Baby nicht strampeln spüre, schleiche sich die Angst in ihren Kopf. Und jeder Termin beim Frauenarzt sei richtig hart, so das Model in der «Bild».