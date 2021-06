Fiona Erdmann erzählt die Geschichte ihres Sternenkinds

Alles perfekt. Ein sonniger Tag. Zwei Tage vor der 18. Schwangerschafts-Woche. Fiona Erdmann ist mit ihrer Familie unterwegs zum Ultraschall. Übermütig, euphorisch, glücklich! Normalerweise hat die ehemalige Germany's-next-Topmodel-Kandidatin vor Ultraschalluntersuchungen jeweils Sorgen, ob denn auch alles in Ordnung sein wird bei der Arztkontrolle. Nicht so an diesem Morgen. «Wir waren total happy, es war ein schöner und aufregender Tag», erinnert sich Fiona in ihrem neuesten Youtube-Video. Ihr Baugesuch war soeben bewilligt worden, die Location und Ballonfarbe für die Gender-Reveal-Party bereits ausgesucht ...