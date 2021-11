Baby-Spekulationen um Fiona Erdmann: Was ist dran?

In einem Post schreibt Fiona Erdmann, dass sie sich tatsächlich etwas verloren hatte. Allerdings nicht allein wegen des Schicksalsschlags, sondern einfach, weil sie als Mama von Leo, 1, nicht mehr dazu kommt, sich täglich aufzubrezeln, wie sie es früher liebte. «Ich will das hier auf keinen Fall falsch klingen lassen», so das Model. «Alle, die mich kennen, wissen, dass ich Vollblut-Mami durch und durch bin und das Mama-Dasein liebe! Ich liebe meinen Sohn, ich liebe meine Aufgabe als Mami, die Verantwortung, die ich habe, und das Gefühl, dass ich gebraucht werde. Ich erfülle diese Rolle unfassbar gerne! Aber die Frage, wo bleib ich in dem Ganzen?»