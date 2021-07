Strahlend im Bikini

Fiona Erdmann versprüht jede Menge Body Positivity

Bekannt wurde sie als junges und etwas vorlautes Mädchen in Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel». Seither hat sich in Fiona Erdmanns Leben einiges getan. Und genau wie sie selbst, hat sich auch ihr Körper verändert: Seit der Geburt ihres Sohnes ist Fiona kurviger – was sie völlig in Ordnung findet.