Am 28. April hat Fiona Erdmann ihr zweites Kind verloren. Still, ohne dass es die werdende Mama bemerkte, ist es in ihrem Bauch gestorben. Erst beim Ultraschalltermin, auf den sich Fiona so sehr gefreut hatte, stellte die Ärztin fest, dass das Ungeborene keinen Herzschlag mehr hat. «Das kam echt wie ein Hammerschlag», sagt Fiona Erdmann. Und der nächste Hammerschlag folgte sofort. Fiona Erdmann stand vor der Entscheidung, wie es mit dem Sternenkind in ihrem Bauch weitergehen soll.