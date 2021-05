An ihr ungeborenes Kind gerichtet, fasst Erdmann ihre Trauer in herzzerreissenden Worten zusammen. «Wir haben uns so unendlich auf dich gefreut», schreibt sie. «Du hattest dich so wundervoll entwickelt und jedes Mal, wenn wir dich Purzelbäume haben schlagen sehen, hat unser Herz mitgetanzt.»