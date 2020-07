Die traurigen Schicksale der «GNTM»-Stars

2014 stieg die damals 17-jährige Anna Wilken freiwillig bei «Germany's Next Topmodel» aus. Danach wurde es still um die Deutsche. 2019 kam dann ihr Buch auf den Markt, in dem sie über ihren Kampf gegen die Frauenkrankheit Endometriose berichtet. In «In der Regel bin ich stark» schreibt Wilken darüber wie schwer es für sie ist mit der Erkrankung zu leben, die rund jede zehnte Frau betrifft und der Hauptgrund für Kinderlosigkeit ist.