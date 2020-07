Freudige Nachrichten aus der grossen «Germany's next Topmodel»-Familie: Laura Bräutigam, 20, Kandidatin der elften Staffel 2016, ist Mutter geworden. Die Schwäbin und ihr Mann René, 35, durften am 29. Mai ihr Töchterchen Liz auf der Welt begrüssen. Der Name kommt nicht von ungefähr: Ihre kleine Tochter haben Bräutigam und ihr Mann nach ihren Grossmüttern benannt, die beide Elisabeth heissen.