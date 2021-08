Schicksalsschläge prägen das Leben von Ex-GNTM-Model Fiona Erdmann, 32. Den letzten musste die Deutsche, die mit ihrem Partner Mo und dem gemeinsamen Sohn Leo, 1, in Dubai lebt diesen Frühling verkraften: Ihr zweites Kind starb in ihrem Bauch. Fiona war bereits fast in der Hälfte der Schwangerschaft angekommen, als die Ärztin plötzlich keinen Herzschlag mehr feststellen konnte.