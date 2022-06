Dennoch sorgt Fiona Erdmann bereits vor. Als Mutter von zwei Kleinkindern weiss sie genau: Je besser eine Reise organisiert ist, desto entspannter für alle mitreisenden Familienmitglieder. Planung sei das A und O, sagt sie. «Alles vor Abreise bestens vorplanen! Fangt früh genug an, die Koffer für eine Reise zu packen. Es kommen einem immer nochmal Sachen in den Kopf, an die man zunächst nicht gedacht hat. Ganz wichtig, dass man am besten alles doppelt einpackt, da sich die Kleinen gerne vollkleckern oder Kleinigkeiten im Urlaub verloren gehen können. Ein wichtiger Tipp: Legt euch für den Tag der Abreise am Abend vorher alles bereit. Somit könnt ihr den Tag der Abreise entspannter antreten und seid super vorbereitet.»