Somit fallen auch die Einnahmen weg, die für die Aufnahmen des Albums «Sinfonia» geplant gewesen wären. Was macht Jaël? Sie schickt das noch inexistente Album in den Vorverkauf und finanziert so die Aufnahmen mit Sinfonieorchester im vergangenen Sommer. Seit dem 1. Januar ist das Werk nun auf dem Markt. Dass die geplante CD-Taufe an Silvester ebenfalls dem Virus zum Opfer fällt – sie wird am 11. November 2021 nachgeholt –, entlockt Jaël mittlerweile nur noch ein Schulterzucken. «Dafür konnten wir Eliahs Geburtstag am 31. Dezember zu Hause feiern. Das war auch schön.»