Wurden Sie je an Ihrer Stimme erkannt?

Es gibt eine lustige Geschichte. Ich lief in Winterthur durch die Stadt und hinter mir versuchte eine Mutter, ihren Sohn auf mich aufmerksam zu machen: 'Schau, der da ist der Globi', flüsterte sie. Und der Kleine lief an mir vorbei und hielt nach jemandem Ausschau, der irgendwie nach Globi aussieht. Als er merkte, dass ich gemeint war, musterte er mich ungläubig von oben bis unten und sagte gerade heraus: 'Was, dä alt Maa söll de Globi sii?' Ich fand das sehr rührend. Als er dann aber meine Globi-Stimme hörte, glaubte er es natürlich sofort und begann zu strahlen.