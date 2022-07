Allerdings sieht sie sich selbst lieber in Outfits, die den Babybauch bedecken. Es gehe ihr darum, sich selbst treu zu bleiben. «Bei mir wäre es vermutlich eher komisch, weil ich auch vorher nicht so freizügig war. Ich werde vom Sexyness-Faktor einfach genau so bleiben, wie ich vor der Schwangerschaft war. Rihanna war ja vorher auch schon in Unterwäsche-Looks unterwegs, da finde ich es cool, dass sie es beibehält.» Sie versuche, grundsätzlich so wenig Umstandmode wie möglich zu kaufen. In der ersten Schwangerschaft, während des Corona-Lockdowns, habe sie sowieso fast nur Jogginghose getragen. Nun versuche sie, mit normalen Kleidern durchzukommen. «Es ist viel nachhaltiger, wenn ich die Kleidung auch nach der Schwangerschaft weitertragen kann. Zum Glück hat sich die Zeit ja so gewandelt, dass man auch große Babybäuche nicht mehr verstecken muss. Viele zeigen ihre Kugeln und sind stolz drauf, verstecken sie nicht mehr unter Walle-Kleidern.» Wenn auch eben vielleicht nicht ganz so freizügig wie Rihanna.