Stolzer Papi ist jetzt auch Onkel

Granit Xhaka über Freud und Leid in der Heimquarantäne

Granit Xhaka sitzt mit seiner Familie in London seit Kurzem in Heimquarantäne. Auf Instagram schlägt der Fussballstar nachdenkliche Töne an. Gleichzeitig platzt er vor Stolz – er ist eben Onkel geworden.