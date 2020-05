Um die Organisation Baby2Baby zu unterstützen, die in den USA bedürftige Familien mit Windeln und anderen Babyartikeln versorgt, interviewte Nicole Richie live auf Instagram Stars wie die Schauspielerinnen Jessica Alba und Jennifer Garner oder Model Chrissy Teigen. Und bekam dabei so einige intime Details aus deren Familienalltag anvertraut, besonders von Gwyneth Paltrow, 47. Die Schauspielerin und Mutter von Apple, 16, und Moses, 14, beide aus der Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin, 43, verrät während des Video-Calls das Rezept für ihren Lieblingscocktail («Jede Mutter braucht ab und zu so einen»), worauf Nicole Richie mit ihr das Trinkspiel «Never have I ever» spielt und pikante Fragen stellt.