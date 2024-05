Hazel Brugger stand bereits mit Nemo auf der Bühne

Hazel Brugger ist bereits mit Nemo aufgetreten, wie sie im Post erzählt. «Als Nemo noch ein Kind war (also wirklich so sechzehn oder so, ultra jung und dünn und mit Zahnspange) waren wir mal zusammen auf der Bühne.» In diesem Alter veröffentlichte Nemo das Debüt-Album «Clownfish». Sie erinnert sich auch an einen Austausch mit Nemos Mutter, Nadja Schnetzler. «Danach fragte ich Nemos Mutter, ob es cool sei, so ein talentiertes Kind zu haben. Sie sagte: JA!. Sie war so stolz und cool und entspannt und heute würde man sagen ‹wholesome›, aber damals in der Schweiz sagte man ‹Sie isch en geile Siech›.»