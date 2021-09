Hazel Brugger holt sich die Hilfe einer Nanny

Eine Nanny. Nur schon bei diesem Wort laufe es ihr kalt den Rücken herunter, sagt Hazel im Gespräch mit Andrea Jansen. Sie habe diese Form der Kinderbetreuung immer als negativ wahrgenommen. Sie habe sich vorgestellt, dass sie ihr Kind dann gar nicht mehr sehe, weil alles jemand anderes macht. Doch wie so viele Eltern hat auch Hazel Brugger gemerkt: Die Vorstellungen, die man vor der Geburt des Kindes hat und wie es danach wirklich ist, sind zwei Paar Schuhe. «Das finde ich cool, wenn man merkt: Meine Vorstellung, wie es laufen soll, ist so scheissegal, weil sie in der Realität nicht stattfindet.»