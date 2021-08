Hazel Brugger zieht mit ihrer Familie aufs Land

Jetzt ist es also soweit: Hazel Brugger, 27, wagt den Schritt in die Spiessigkeit. Die beste Komikerin Deutschlands (Deutscher Comedy Preis 2020) mit Schweizer Wurzeln zieht aufs Land. In ein Einfamilienhaus, dass sie sich mit Ehemann Thomas Spitzer, 32, gekauft hat. Es stehe in einem 3000-Seelen-Dorf in der Nähe von Dieburg, einem Städtchen südlich von Frankfurt am Main, verrät Hazel im Magazin DB Mobil, für das sie schon mal eine Fake-Homestory inszeniert hat.