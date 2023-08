Erst vor Kurzem haben Hazel Brugger (29) und Thomas Spitzer (34) ein dreistöckiges Haus in Hessen erworben, in dem der ganze erste Stock dem Thema Kinderzimmer gewidmet ist. Dass sie sich vorstellen können nach ihrer Tochter (2) weitere Kinder zu haben, haben sie ebenfalls bereits ausgeplaudert. Und nun ist es also soweit: Der erste Stock kriegt einen zweiten Bewohner. Oder eine zweite Bewohnerin. Hazel Brugger erwartet wieder ein Kind. Dies hat sie in ihrem Podcast «Hörerlebnis» verraten.