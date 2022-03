Das Haus steht in einer ländlichen Gegend im Süden Hessens und lässt sich laut Hazel am ehesten als Mix zwischen «Hutzeligkeit und Moderne» beschreiben. Verglichen mit einem Dixi-Klo in der Tundra sei es eigentlich ganz gut angebunden, so die Comedienne. Es steht in einem 3000-Seelen-Dorf und bietet eine Menge Platz, drinnen wie draussen. In seinem aktuellsten YouTube-Video gewährt das Paar einen wohl kuratierten Einblick in die drei Stockwerke, die gerade ausgebaut werden: