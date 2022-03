Seit 2020 sind Brugger und Spitzer verheiratet, im März 2021 kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. «Wir sind alle drei überglücklich und übermüdet, aber ansonsten ist unser Leben genauso wie vorher. (Kleiner Scherz, natürlich hat sich ALLES verändert.)», witzelt die Preisträgerin des Salzburger Stier damals unter einem Bild auf Instagram. Und im August vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich die Familie aufs Land zurückzieht. In ein Einfamilienhaus, dass sich die beiden gekauft haben. Es stehe in einem 3000-Seelen-Dorf in der Nähe von Dieburg, einem Städtchen südlich von Frankfurt am Main, verriet Hazel im Magazin «DB Mobil», für das sie schon mal eine Fake-Homestory inszeniert hatte.