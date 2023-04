«Ich habe den Druck der Vereinbarkeit extrem gespürt»

Am liebsten kommuniziert Hazel Brugger (29) über Social Media. News werden auf Instagram, Twitter und Co. verkündet, Themen auf Youtube oder in Podcasts diskutiert. Interviews in den Schweizer Medien gibt die Comedian, die seit fünf Jahren in Deutschland lebt, eher spärlich. «Reden wir Schweizerdeutsch?», fragt sie zu Beginn des Zoom-Gesprächs.