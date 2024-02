Thomas Spitzer hatte die krasseste Geschenkidee

Keine schlechte Idee. Denn im Alter von drei Jahren freut man sich bekanntlich über alles, was klebt. Und da man gleichzeitig in so jungen Jahren auf Gehwegen und Zebrastreifen etwas irrational unterwegs ist, macht eine Investition in die Sichtbarkeit absolut Sinn. Reflektorenkleber sorgen für Spass UND Sicherheit im Strassenverkehr. Bäm, zwei Fliegen auf einen Schlag.