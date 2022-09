Darum ist Alleinezeit für Geschwisterkinder so wichtig!

Alleine-Zeit ist etwas sehr wichtiges für Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen. Denn oftmals geht das Individuum in der Familienmasse unter. Im Alltagsstress werden wichtige Bedürfnisse übersehen, kommen zu kurz oder werden unterdrückt. Nicht grundlos fragen viele Geschwisterkinder ihre Eltern aktiv immer wieder: «Wann können wir mal wieder etwas alleine unternehmen?» In ihrem Blog auf www.geborgen-wachsen.de schreibt Autorin Susanne Mierau: «Natürlich können wir mehreren Kindern nicht in der Art gerecht werden, wie wir es bei nur einem Kind konnten. Aber dennoch haben Kinder auch in dieser Konstellation mit Geschwistern besondere Momente und die Chance, andere Dinge zu lernen, als wenn sie die Geschwister nicht hätten. Das Leben mit Geschwisterkindern ist anders als als Einzelkind und beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile.»