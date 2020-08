Die Herzogin scheint hier mit Goethe einig zu sein, der gesagt haben soll: «Zwei Dinge sollen Kinder von Ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.» Die Wurzeln bietet Kate ihren drei Sprösslingen in einem intakten Zuhause, in dem sie Geborgenheit, Sicherheit aber auch Wertschätzung und Anerkennung erfahren. Die Flügel wachsen ihnen dadurch, dass sie auch im royalen Umfeld Grenzen ausloten dürfen und wohl viel mehr Zeit beim freien Spiel verbringen, als all die blaublütigen Generationen vor ihnen. So erzieht man nicht nur künftige Königinen und Könige sondern vor allem resiliente und glückliche Erwachsene.