Wie erzieht man einen zukünftigen König? Die Ansicht darüber hat sich in den royalen Familien in den vergangenen Generationen komplett verändert. Während Queen Elizabeth, 94, sich noch verbat, ihren Kindern (und vor allem ihrem Ältesten, Prinz Charles, 71) gegenüber Emotionen zu zeigen und diesen, etwa bei einem Wiedersehen statt einer Umarmung nur einen Händedruck anbot, wächst die neue Generation von Prinzessinnen und Prinzen in liebevollen Elternhäusern auf, von denen wir uns in Erziehungsfragen gerne was abgucken. Eine Übersicht in drei Beispielen.