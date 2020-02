Bei den dänischen Royals wird täglich durchgelüftet, wie man in Verbier VS weiss. So steht auch vergangenen Dienstagmorgen das kleine Fenster unterm Dach des Chalets Le Darbon (der Maulwurf ) sperrangelweit offen. Am Vortag musste der Besitzer des 150 Jahre alten Holzhauses am «Schwedenhügel» (so nennen Einheimische das Quartier), Kronprinz Frederik von Dänemark, 51, in seiner Heimat unters Messer. «Eine unkomplizierte OP, die planmässig verlief», teilte der Hof mit.