Die dänischen Royals wohnen seit Anfang 2020 im Wallis, residieren in der Ski-Station in einen Chalet, das dem Königshaus schon seit vielen Jahren gehört. Mit dem zwölfwöchigen Aufenthalt in der Schweiz wollen Mary und Frederik ihren Kindern neue Wege aufzeigen: «Es ist eine grossartige Schule in akademischer Hinsicht und bietet den Kindern die Möglichkeit, andere Kinder und Jugendliche kennenzulernen. Es könnte ihnen die Augen öffnen und zeigen wie es ist, in einem anderen Land zur Schule zu gehen.»