Dänische Royals im Wallis

Frederik und Mary droht Ärger wegen Chalet in Verbier

Bereits seit zwei Wochen drücken die Kinder von Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary die Schulbank in Verbier VS und geniessen mit ihren Eltern für drei Monate die Bergluft. Während dieser Zeit wohnen die Royals in einem Chalet, das sie bereits seit zehn Jahren besitzen – und dem dänischen Volk bis anhin verheimlichten.