Post an den Nordpol: Dem Weihnachtsmann einen Brief zu senden, gehört zu den magischsten Traditionen für kleine Kinder. Der Nikolaus hat viele verschiedene Anschriften. Falls ihr einen Brief aus der Schweiz senden wollt, gibt die Schweizerische Post folgende Adressen an: Weihnachtsmann, am Polarkreis, Rovaniemi. Oder: Christkind, Himmelspforte 1, Wienacht.