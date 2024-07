Hilfe, mein Kind kommt in den Kindergarten und ist noch nicht trocken

Serafine, zweifache Mutter, findet es nicht schlimm, wenn das Kind noch nicht trocken ist : «Töpfchentraining kann man sich sparen»

«Jedes Kind hat sein eigenes Tempo, können wir also bitte aufhören, alle über einen Kamm zu scheren? Dass Eltern sich Sorgen machen, wenn ihr Kind bei der Einschulung noch nicht trocken ist, kann ich so gut verstehen. Der Druck ist riesig, die Aufklärung klein. Darum hier ein wenig Wissen: Der renommierte Zürcher Kinderarzt Remo Largo wies in einer Langzeitstudie nach, dass 90 Prozent aller Kinder zu Beginn des 5. Lebensjahrs ihre Ausscheidungen aus Darm und Blase kontrollieren können. Das bedeutet aber auch: Jedes 10. Kind kann das in diesem Alter noch nicht.