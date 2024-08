«Es geht mir sehr gut», sagte die werdende Mutter strahlend. «Die Schwangerschaft ist super verlaufen.» Nur die Hitze mache ihr zu schaffen. «Ein Event an einem so schwül-warmen Tag geht mir schon etwas an die Substanz.» Gut, dass es bald in den klimatisierten Konzertsaal des KKL Luzern ging. «Michael und ich hören ab und an sehr gerne Klassik. Darum wollten wir uns diese Premiere nicht entgehen lassen.»