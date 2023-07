Also Lio schliesslich am 8. Dezember 2022 zur Welt kam, sei sie von einer «regelrechten Gefühlswelle» überrollt worden. «Dass dieser Moment so magisch sein würde, hätte ich nicht gedacht», sagt die 35-Jährige. Gleichzeitig hätte aber auch ein neues Leben angefangen, das vor allem am Anfang unglaublich streng gewesen sei. Noch heute gebe es natürlich viele herausfordernde Momente. Etwa, wenn Lio weine und man nicht wisse, was los sei. Oder wenn man kurz ins Bad wolle, aber kaum Zeit hat, um allein zu sein.