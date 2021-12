Am 2. Dezember hat Sarah Engels, 29, ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Zusammen mit ihrem Ehemann Julian, 28, hat die Sängerin ihre Tochter Solea Liana bekommen. Am Montag erklärte Engels in einer Instagram Story, dass sie am 5. Dezember das Krankenhaus verlassen und ihr Sohn Alessio, 6, seine Schwester erstmals persönlich kennenlernen konnte.