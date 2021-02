Sie gibt Auskunft darüber, wie das Schlafengehen in ihrem Familienbett in der neuen Familienkonstellation klappt («Wenn es für die grösseren beiden Zeit ist, ins Bett zu gehen, nehme ich den Kleinen einfach mit, lege mich mit Lobo zwischen sie und stille ihn – sein Genuckele und Geschmatze ist so gleichmässig, dass Luna und Lio fast noch schneller einschlafen»).