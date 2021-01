Verliebt lächelnd drückt sie die kleinen Babyfüsschen an ihre Wangen und knuddelt ihren kleinen Babybub, dass einem schon beim Zuschauen das Herz schmilzt. Der kleine ist am Sonntag, 24. Januar, «blitzschnell» auf die Welt gekommen. Offenbar doch noch bei einer Hausgeburt, deren Planung wegen ihrer an Corona erkrankten Hebammen zwischenzeitlich durcheinander kam. Wie seine drei grösseren Geschwister Lennox, 16, Luna, 4, und Lio, 1, trägt der Babybub einen Namen, der mit L beginnt: Lobo.