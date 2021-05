Wie genau das hinter den Kulissen mit Kind und Kegel so ablief, erfahren Pinks Fans ab 21. Mai in der neuen Dokumentation «P!nk: All I Know So Far» auf Amazon Prime. Die eine oder andere Überraschung erlebte auch Michael Gracey, der Regisseur am Set. Dieser habe «noch nie eine Mutter während eines Kreativ-Meetings die Windeln wechseln sehen», erinnert sie sich. «Doch genau diese Art, wie sich dieses grosse Leben mit einer normalen, verrückten Familie überschneidet – daran ist etwas Faszinierendes.»