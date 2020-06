Wer kennt sie nicht, die Tage, an denen einfach der Wurm drin ist. Auch Christa Rigozzi kann ein Liedchen davon singen. Es habe schon am Morgen angefangen: «Von meinem Haus bis zur Autogarage sind es 60 Treppenstufen. Als ich unten ankam, merkte ich, dass ich den Autoschlüssel nicht dabei hatte», sagt sie. Also musste sie mit den beiden Zwillingsmädchen Alissa und Zoe, 3, durch den Regen zurück ins Haus gehen. Die Kids allein beim Auto zu lassen, sei wegen der Strasse keine Option gewesen. Nachdem sie also die Kinder, den Hund und die Regenschirme endlich im Auto verstaut hatte, ging es zu den Grosseltern, wo die Stimmung gut gewesen sei, die Mädchen aber «ein Kilo Schokolade gegessen und Cola dazu getrunken» hätten – Augenrollen.