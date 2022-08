Worauf freuen sich Lorenzo und du am meisten?

Dass wir noch einmal so viel Liebe geben und erfahren dürfen. Und darauf, dass ich bald wieder so ein winziges Wesen im Arm halten und küssen darf. Bei Lio ist das schon nicht mehr so. Er entscheidet jetzt selber, wann er Küssli will und leider ist das gar nicht mehr so oft.