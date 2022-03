Ist es okay, die Kinder im Elternbett schlafen zu lassen?

Mein Sohn war, im Gegensatz zu seiner Schwester, ein traumhafter Schläfer. Als Baby schlief er in seinem eigenen Bett. Als Kleinkind ging er abends freiwillig schlafen – dorthin, wo auch seine Schwester hinging: ins Elternschlafzimmer. Natürlich habe ich mir tausendmal überlegt, ob und wie ich das ändern soll. Aber schlussendlich wars dann so wie mit vielen anderen Dingen auch: Ich hatte schlicht und einfach keinen Bock auf das Theater am Abend. Und ich sehe nicht ein, warum ich mir allabendliche Kämpfe antun sollte, nur um etwas durchzusetzen, das «man» halt einfach so macht. Wenn es mir nachts mal zu voll wurde, ging ich halt ins Kinderzimmer. Mit der Zeit sind sie abends immer öfter in ihr eigenes Zimmer gegangen, und dann auch nur noch sehr sporadisch zu uns gekommen in der Nacht. Kinder handeln nach ihren Bedürfnissen und in ihrem eigenen Tempo. Früher oder später will jedes Kind im eigenen Bett schlafen. Bis dahin muss man einfach chli gechillt bleiben.